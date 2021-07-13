Нардепы "завернули" законопроект о легализации лекарств с медицинским каннабисом

За принятие в первом чтении проголосовали только 184 депутата при 226 минимально необходимых.

Верховная Рада на внеочередном заседании "завернула" законопроект о легализации медицинского каннабиса.

За принятие в первом чтении проголосовали только 184 депутата при 226 минимально необходимых. За направление в комитет на повторное первое чтение проголосовали 219, поэтому законопроект вернули субъекту законодательной инициативы.

Законопроект предлагал легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона. Контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях будет жестким. Его будут отпускать только по электронным рецептам от врача, при этом деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, потребует лицензии и регулярного отчета.

Проект закона был рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом. член комитета Ольга Стефанишина сообщала, что законопроект касается 2 млн больных с тяжелой эпилепсией, онкобольных, паллиативных.

Законопроект, среди прочего, предлагает: