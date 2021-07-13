Нардепы "завернули" законопроект о легализации лекарств с медицинским каннабисом
За принятие в первом чтении проголосовали только 184 депутата при 226 минимально необходимых.
Верховная Рада на внеочередном заседании "завернула" законопроект о легализации медицинского каннабиса.
За принятие в первом чтении проголосовали только 184 депутата при 226 минимально необходимых. За направление в комитет на повторное первое чтение проголосовали 219, поэтому законопроект вернули субъекту законодательной инициативы.
Законопроект предлагал легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона. Контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях будет жестким. Его будут отпускать только по электронным рецептам от врача, при этом деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, потребует лицензии и регулярного отчета.
Проект закона был рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом. член комитета Ольга Стефанишина сообщала, что законопроект касается 2 млн больных с тяжелой эпилепсией, онкобольных, паллиативных.
Законопроект, среди прочего, предлагает:
- создать условия для законного оборота конопли в определенных законом целях, в частности для их использования в медицинской практике и научно-технической деятельности;
- установить требования и определить особенности контролируемого обращения конопли в определенных сферах деятельности в соответствии с требованиями международного права;
- урегулировать вопросы, касающиеся организации деятельности по обороту конопли на каждом этапе такого обращения, включая, среди прочего, операции по ввозу, вывозу, транспортировке по территории Украины, хранение и реализацию конопли;
- определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли;
- определить и урегулировать распределение функций и полномочий контролирующих органов, обеспечивающих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств;
- дать толчок для развития медицинской науки, практической медицины и фармацевтической промышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях;
- обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить лекарственные конопли для применения в лечебных целях в соответствии с медицинскими показаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.