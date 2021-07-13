Нардепы "завернули" законопроект о легализации лекарств с медицинским каннабисом

За принятие в первом чтении проголосовали только 184 депутата при 226 минимально необходимых.

Нардепы "завернули" законопроект о легализации лекарств с медицинским каннабисом
Фото: Depositphotos/DragonImages

Верховная Рада на внеочередном заседании "завернула" законопроект о легализации медицинского каннабиса.

За принятие в первом чтении проголосовали только 184 депутата при 226 минимально необходимых. За направление в комитет на повторное первое чтение проголосовали 219, поэтому законопроект вернули субъекту законодательной инициативы.

Законопроект предлагал легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона. Контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях будет жестким. Его будут отпускать только по электронным рецептам от врача, при этом деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, потребует лицензии и регулярного отчета.

Проект закона был рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом. член комитета Ольга Стефанишина сообщала, что законопроект касается 2 млн больных с тяжелой эпилепсией, онкобольных, паллиативных.

Законопроект, среди прочего, предлагает:

  • создать условия для законного оборота конопли в определенных законом целях, в частности для их использования в медицинской практике и научно-технической деятельности;
  • установить требования и определить особенности контролируемого обращения конопли в определенных сферах деятельности в соответствии с требованиями международного права;
  • урегулировать вопросы, касающиеся организации деятельности по обороту конопли на каждом этапе такого обращения, включая, среди прочего, операции по ввозу, вывозу, транспортировке по территории Украины, хранение и реализацию конопли;
  • определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом конопли;
  • определить и урегулировать распределение функций и полномочий контролирующих органов, обеспечивающих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств;
  • дать толчок для развития медицинской науки, практической медицины и фармацевтической промышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях;
  • обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить лекарственные конопли для применения в лечебных целях в соответствии с медицинскими показаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.

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