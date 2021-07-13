Рада в первом чтении одобрила криминализацию контрабанды

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о криминализации контрабанды товаров. За проголосовали 255 депутатов.

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями - 201-2 "Контрабанда товаров", 201-3 "Контрабанда подакцизных товаров", 201-4 "Недостоверное декларирование товаров".

От ответственности за недостоверное декларирование предлагается освобождать тех, кто уплатил двойной размер неуплаченного таможенного платежа.

За контрабанду товаров предлагают наказывать штрафом от 10 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть сейчас это от 170 тысяч до 425 тысяч гривень (далее все подсчеты штрафов проведены согласно действующему НМГ в 17 грн). Повторное преступление, или контрабанда со стороны должностных лиц или в крупном размере, будет караться штрафом от 850 тысяч гривень до 1,275 млн грн или лишением свободы от пяти до десяти лет. Контрабанда организованной группой будет караться лишением свободы на срок от семи до 11 лет и конфискацией.

Действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в крупном размере, если общая стоимость предметов контрабанды в сто и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан (то есть от 1700 грн); в крупном размере - если общая стоимость предметов контрабанды в шестьсот и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан (от 10200 грн).

Контрабанду подакцизных товаров предлагают наказывать штрафом от 340 тысяч грн до 697 тысяч грн или лишением свободы от трех до шести лет. Повторное преступление, или преступление с использованием служебного положения или в крупном размере будет наказываться штрафом 1,275 млн грн -3,46 млн гривень или лишением свободы сроком от шести до 11 лет с конфискацией. Эти же действия со стороны организованной группы предлагают наказывать лишением свободы от десяти до 12 лет с конфискацией.

Недостоверное декларирование товаров хотят наказывать штрафом от 170 тысяч грн до 289 тысяч. Повторное преступление или преступление служащего будет наказание в 765 тысяч грн -1,02 млн грн, или лишением свободы от трех до шести лет.

Контрабанда товаров была декриминализирована решением парламента в 2011 году, которым внесли изменения в статью 201 Уголовного кодекса Украины. С 2012 года перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров не является контрабандой и не считается преступлением.

Действующая редакция Уголовного кодекса предусматривает наказание только при условии контрабанды культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов, частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации. Незаконное перемещение других товаров, кроме наркотических веществ, и лесопиломатериалов ценных и редких пород деревьев на сегодняшний день не является контрабандой.

Напомним, что в апреле Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.