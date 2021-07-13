Суд арестовал имущество объявленного в розыск нардепа Козака

Козак фигурирует по тому же делу, что и Виктор Медведчук.

Суд арестовал имущество объявленного в розыск нардепа Козака
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Суд арестовал имущество объявленного в розыск за пособничество в государственной измене и разграбление национальных ресурсов народного депутата Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", - сообщили агентству в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Напомним, Тарас Козак фигурирует по тому же делу, что и Виктор Медведчук.

Они подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

СБУ утверждает, что имеются аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с гражданской женой Натальей Лавренюк. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые записаны на Козака.

Козаку до сих пор не избрана мера пресечения. Прокуроры и следователи планируют просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен.

В июне разыскиваемый депутат Козак задекларировал свое проживание в Беларуси.

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