Апелляционный суд оставил под арестом обвиняемого в госизмене генерала СБУ Шайтанова

Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей продлен до 23 августа.

Апелляционный суд оставил под арестом обвиняемого в госизмене генерала СБУ Шайтанова
Фото: Вікторія Матола

Бывшего сотрудника СБУ генерал-майора Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и организации теракта, оставили под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"13 июля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора, и продлен в отношении обвиняемого Ш. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения, решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, Шайтанов обвиняется по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

В апреле 2020 года контрразведка СБУ провела спецоперацию по разоблачению противоправной деятельности Шайтанова и собрала доказательную базу его сотрудничества с роSSийскими спецслужбами.

СБУ утверждает, что Шайтанов "находился в агентурной связи" с полковником ФСБ РоSSии Игорем Егоровым. По версии следствия, он передавал в РоSSию информацию об украинских спецслужбах, планировал теракты в Украине и подобрал исполнителей из числа бывших спецназовцев. За это ФСБ якобы обещала ему 200 тысяч долларов США и роSSийское гражданство.

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