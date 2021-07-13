Аваков подтвердил заявление об отставке

Он был единственным министром, который пришел после смены власти в Украине в 2014 году и не потерял свою должность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что написал заявление об отставке.

Заявление Авакова обнародовал пресс-центр МВД в Телеграме.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - сказано в заявлении.

Ранее источники LB.ua сообщили о заявлении главы МВД об отставке. При этом уточнялось, что в парламент заявление об увольнении еще не поступало. Но, по словам собеседника в парламенте, если это личное заявление, то голоса за отставку, вполне вероятно, найдутся.

Сразу несколько источников назвали возможным преемником на посту министра внутренних дел Александра Бакумова. Сейчас он - депутат от "Слуги народа", баллотировался по 173 мажоритарному округу (Харьков).

Бакумов, по данным движения ЧЕСНО, с 2018 года работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, с 2016 - доцентом кафедры конституционного и международного права там же.

С 2017 года - адвокат, входит в Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Член совета Харьковской областной организации Союза юристов Украины.

Был главой полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Харьковской области от представителей общественности. В 2015 году участвовал в боевых действиях АТО в составе Пограничных войск Украины, имеет звание капитана.

Бакумов фигурировал в антикоррупционном расследовании "Схем". По данным журналистов, на Бакумова и трех других харьковских мажоритарщиков якобы имел влияние бизнесмен Вадим Слюсарев.

Аваков является единственным министром, который пришел после смены власти в Украине в 2014 году и не потерял свой пост. Он возглавлял МВД в первом Кабмине Арсения Яценюка, втором Кабмине Яценюка и правительстве Владимира Гройсмана, после смены президента остался министром при правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.