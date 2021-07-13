Бизнес обеспокоен предложениями предоставить АМКУ слишком широкие полномочия, - ЕБА

Нормы законопроекта №5431 могут привести к нарушению прав и свобод человека.

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена законодательными предложениями предоставить Антимонопольному комитету Украины слишком широкие и не свойственные ему полномочия.

По мнению предпринимателей, нормы законопроекта №5431, одобренного Комитетом ВРУ по вопросам экономического развития, могут привести к нарушению прав и свобод человека.

Свои предостережения бизнес-сообщество Ассоциации выложило в недавнем обращении к Матти Маасикасу, Главе Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Эксперты Ассоциации категорически не поддерживают законопроект №5431 в силу ряда проблемных норм, которые не являются адекватными и обоснованными", - говорится в заявлении.

Так, в законопроекте предлагается предоставить Антимонопольному комитету Украины не присущие ему полномочия, в частности:

право на проверки помещений физических лиц по решению суда . При этом в тексте законопроекта не определено, это касается только уполномоченных лиц предприятий или любого работника. Более того, порядок и конкретные основания для осуществления проверок бизнеса АМКУ будет фактически устанавливать самостоятельно, что открывает простор для потенциальных злоупотреблений и давления на бизнес;

. При этом в тексте законопроекта не определено, это касается только уполномоченных лиц предприятий или любого работника. Более того, порядок и конкретные основания для осуществления проверок бизнеса АМКУ будет фактически устанавливать самостоятельно, что открывает простор для потенциальных злоупотреблений и давления на бизнес; право изымать и налагать арест на имущество, предметы, документы, другие носители информации АМКУ в любое время суток.

АМКУ в любое время суток. право определять приоритетность и категории дел, заявления по которым подлежат оставлению без рассмотрения . Представители бизнеса отмечают, что ручное управление перечнем объектов исследования создает искусственные преграды для защиты прав граждан и противоречит принципу верховенства права и равенства всех перед законом;

. Представители бизнеса отмечают, что ручное управление перечнем объектов исследования создает искусственные преграды для защиты прав граждан и противоречит принципу верховенства права и равенства всех перед законом; право доступа ко всем автоматизированным реестрам, базам данных, другим системам сбора, хранения, обработки и поиска информации, сведений, держателем или администратором которых являются государственные органы или органы местного самоуправления. Фактически, эта норма предоставляет АМКУ неограниченные права для доступа к информации, включая конфиденциальную, без надлежащего обоснования необходимости такого доступа.

"Это создаст дополнительное давление на бизнес и граждан Украины. А отсутствие в данном законопроекте законодательно определенного порядка осуществления проверок, сбора и оценки доказательств может побудить должностных лиц АМКУ действовать по своему усмотрению, что грозит коррупционными рисками и возможными нарушениями прав человека", - считают в ЕБА.

Эксперты Ассоциации отмечают, что законопроект только выборочно решает проблемы деятельности АМКУ, однако не в полной мере учитывает аспекты обеспечения прав субъектов хозяйствования, участвующих в расследовании. К тому же наделение АМКУ полномочиями инициировать проверки в любое время суток может привести к волне обращений в судебные органы за защитой, что может негативно отразиться на имидже Украины как страны, поддерживающей европейские ценности.

Европейская Бизнес Ассоциация уже обратилась в Верховную Раду Украины с просьбой доработать законопроект №5431 и исключить нормы, которые могут нарушать права и свободы человека и принцип верховенства права.