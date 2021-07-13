Зеленский пригласил нового президента Израиля в Украину

Президент подтвердил планы открыть государственное учреждение в Иерусалиме.

?Зеленский пригласил нового президента Израиля в Украину
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 июля, провел телефонный разговор с новым президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

На сайте Офиса президента сообщается, что Зеленский поздравил израильского коллегу со вступлением в должность, пожелал успехов в выполнении государственных обязанностей и пригласил его посетить Украину с визитом.

"Жду нашей личной встречи в Киеве в ближайшее время. Уверен, что совместными усилиями мы сможем углубить партнерские отношения между Украиной и Израилем", - сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что Украина и Израиль "всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами", а сотрудничество с новым президентом и правительством Израиля будет плодотворным.

Президенты обсудили планы одновременного открытия центров высокотехнологического развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме, а также вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Напомним, что Ицхак Герцог стал 11-м президентом Израиля, сменив на этом посту Реувена Ривлина.

Герцог является сыном шестого президента Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля Ицхака Герцога.

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