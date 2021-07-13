Чиновница из Хмельницкой ОГА попалась на вымогательстве $5 тыс. за помощь в усыновлении

Фото: khmel.gp.gov.ua

Национальная полиция задержала по подозрению в получении взятки начальницу Службы по делам детей Хмельницкой областной государственной администрации.

На сайте местной прокуратуры сообщается, что ей вменяют в вину вымогательство 5 тысяч долларов за содействие в принятии решения об усыновлении малолетнего ребенка. Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения средств. В ближайшее время собираются сообщить о подозрении.

Фото: khmel.gp.gov.ua

Фото: khmel.gp.gov.ua

В прокуратуре не называют имени задержанной, но на сайте Хмельницкой ОГА сказано, что должность начальника службы по делам детей занимает Нина Магура.

На инцидент отреагировал глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий. По его словам, оценку таким действиям дадут правоохранительные органы.

"Хочу подчеркнуть, что лично имею нулевую толерантность к коррупции, требую нулевой толерантности к коррупции от всех должностных лиц Хмельницкой области, призываю граждан быть нетерпимыми к этому негативному явлению. Облгосадминистрация тесно сотрудничает с правоохранительными органами в вопросах реализации государственной антикоррупционной политики с целью искоренения коррупции в нашем обществе", - написал Гамалий в фейсбуке.