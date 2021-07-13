?Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что "не парится" из-за санкций

"Мы выдержим. Даже не выдержим - будем развиваться".

Александр Лукашенко заявил, что Беларуси и РоSSии не страшны западные санкции.

Об этом он сказал во вторник во время встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР , мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международный порядок и нажать на нас. Не выйдет. Мир изменился", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что любые санкции - это возможности.

"С тех пор, как РоSSия первой попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже через 2-3 года видно, это очевидный факт", - сказал Лукашенко.

Путин в свою очередь отметил, что Беларусь , несмотря на коронавирус и "другие инфекции" в виде санкций, обслуживает свои кредиты и остается надежным партнером для РоSSии.

Лукашенко же сказал, что в финансовом плане Беларуси всегда было непросто, но "поддержка была очень серьезная со стороны РоSSии".

"Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", - сказал Лукашенко.

Он также сказал, что Беларусь не порвала экономические связи с Россией , как Украина, и благодаря этому стране "удается в это очень сложное время как-то продираться в экономике".

Напомним, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания в понедельник, 21 июня, синхронно ввели новые санкционные пакеты против режима Александра Лукашенко.

Санкционный перечень Евросоюза самый большой, в него вошли 78 физических лиц и восемь юридических. Среди них - роSSийский миллиардер Михаил Гуцериев (компании "Русснефть", "Нефтис", Бинбанк), Лилия Лукашенко (невестка Лукашенко, жена его сына Виктора), Дмитрий Лукашенко (средний сын Лукашенко), автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.

Санкции связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.