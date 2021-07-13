Facebook удалил пост посла Украины с критикой статьи Путина об "одном народе"

"Какой один народ? Какие братья? .. Родственников нормальные люди не убивают".

Соцсеть Facebook удалила пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийниса с критикой статьи президента РФ Владимира Путина об "одном народе" с украинцами.

Об этом Перебийнис сообщил в Facebook.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" - это "они")", - отметил украинский дипломат.

Посол прикрепил к новому сообщению скриншот удаленного поста.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", - говорилось в заметке, которую соцсеть признала нарушающей правила запрета языка вражды и дискриминации.

Как сообщалось, 12 июля на сайте Кремля появилась обещанная Путиным во время прямой линии статья о русских и украинцах.

Напомним, Путин во время прямой линии 30 июня в очередной раз назвал украинцев и русских единым народом, пообещав написать об этом статью; заявил, что не видит целесообразности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не отказывается от нее; обвинил Украину в подавлении пророSSийской оппозиции; сравнил законопроект о коренных народах с оружием массового поражения против русских; заявил о военном освоении украинской территории странами НАТО.