Пограничники рассказали, как роSSияне мешали им во время учений "Cи Бриз"

Корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ подходили непосредственно близко к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

До и во время учений "Sea Breeze-2021" за военными и пограничными кораблями Украины и партнеров постоянно следили русские и прибегали к хитростям и угрозам.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ подходили непосредственно близко к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы Украины и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран NATO.

"Особое беспокойство вызвало приближения участников международных учений «Sea Breeze-2021» в районы газоконденсатных месторождений в Черном море. С кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин" чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно без возможности руководствоваться".

Однако по запросу украинских пограничников, нужна ли помощь, русские признавали, что поломки у корабля нет и ссылались на ожидания распоряжение "сверху".

Напомним, в Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам. Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross. Нынешние учения стали самыми масштабными за 20 лет.