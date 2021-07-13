Пограничники рассказали, как роSSияне мешали им во время учений "Cи Бриз"

Корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ подходили непосредственно близко к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Пограничники рассказали, как россияне мешали им во время учений "Cи Бриз"
Фото: dpsu.gov.ua

До и во время учений "Sea Breeze-2021" за военными и пограничными кораблями Украины и партнеров постоянно следили русские и прибегали к хитростям и угрозам.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ подходили непосредственно близко к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы Украины и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран NATO.

"Особое беспокойство вызвало приближения участников международных учений «Sea Breeze-2021» в районы газоконденсатных месторождений в Черном море. С кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин" чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно без возможности руководствоваться".

Однако по запросу украинских пограничников, нужна ли помощь, русские признавали, что поломки у корабля нет и ссылались на ожидания распоряжение "сверху".

Напомним, в Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам. Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross. Нынешние учения стали самыми масштабными за 20 лет.

РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной военных учений. В посольстве страны-агрессора заявили, что учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

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