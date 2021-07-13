"Голос" призывает Раду поддержать легализацию медицинского каннабиса, - Кира Рудык

Лидер «Голоса» напомнила, что более 60 стран мира используют каннабис в медицинских и научных целях.

"Голос" призывает Раду поддержать легализацию медицинского каннабиса, - Кира Рудык

Препаратами из медицинского каннабиса сегодня лечат больных в 60 странах мира. Украина должна последовать примеру развитых государств и предоставить более 2 миллионов украинцев возможность получить необходимые им лекарства. Об этом заявила лидер «Голоса», народный депутат Кира Рудык.

«Мы призываем поддержать легализацию медицинского каннабиса. Таким образом украинские пациенты получат доступ к безопасному лечению по рецепту врача. Кроме того, закон будет регулировать производство медицинских препаратов. Сейчас более 2 миллионов украинцев с онкологическими заболеваниями, эпилепсией и другими болезнями нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, которые могут облегчить боль, наладить сон и уменьшить судороги», - пояснила Кира Рудык.

Она также напомнила, что партия «Голос» первой подняла в парламенте вопрос о необходимости принятия закона о легализации медицинского каннабиса.

Кира Рудык также пояснила, что препараты на основе каннабиса будут выписываться только врачом и в ограниченных дозах для лечения пациентов с тяжелыми болезнями. Поэтому людям с наркотической зависимостью лекарства из каннабиса будут недоступны.

«Препараты конопли с ТГК (тетрагидроканнабинолом) можно будет потреблять и распространять только под строгим контролем МВД и Минздрава, так же, как опиаты: по красным рецепту врача. А вот препараты конопли с КБД (каннабидиолом) продаются без контроля, как во всем цивилизованном мире. Для препаратов с ТГК ограничения точно будут. Ведь у каждого препарата есть как полезные свойства, так и побочные эффекты. Перечень заболеваний и схема применения будут определены законодательством и правительством», - пояснила депутат.

Лидер «Голоса» напомнила, что более 60 стран мира используют каннабис в медицинских и научных целях. Использование лекарственных средств на основе конопли разрешено сегодня в США и Великобритании, а также в большинстве стран Европы: Австрии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Швейцарии, Польше и других.

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