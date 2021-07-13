Зеленский: вторую очередь музея Голодомора достроят в 2022 году

Завершение строительства приурочат к 90-й годовщине Голодомора.

Зеленский: вторую очередь музея Голодомора достроят в 2022 году
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский заявил, что вторая очередь Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине будет завершена в 2022 году.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Важным вопросом является сохранение исторической памяти. У нас особый год больших дат, и в следующем году Украина будет отмечать девяностую годовщину Голодомора 1932-1933 годов. Время отдаляет нас от тех трагических времен, и почти не осталось живых свидетелей, переживших голодомор. Сегодня мы ответственны за сохранение и передачу этой памяти следующим нашим поколениям", - сказал Зеленский.

По его словам, без достройки музея Голодомора выполнить эту задачу невозможно.

"Можем ли мы как нация считать, что мы выполняем этот долг до конца, если долгие годы в стране никак не достроится музей "Мемориал жертв голодоморов"? Я думаю, что нет. Именно поэтому к 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора" будет достроена и появится на склонах Днепра в полном объеме", - сказал он.

Напомним, что День памяти жертв голодоморов в Украине отмечается 28 ноября.

Начатое в 2008 году строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора закончено не было. В 2009 году построили только первую очередь, а продолжению строительства второй очереди, собственно музея, помешала смена власти в Украине и приход политиков, которые не признавали Голодомор актом геноцида украинцев, а часто отрицали и его факт. Поэтому вернуться к этому вопросу удалось лишь в 2016 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВЗеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВ
Зеленский анонсировал законопроект о национальных сообществахЗеленский анонсировал законопроект о национальных сообществах
Зеленский о статье Путина: могу только позавидовать количеству свободного времени президента РоSSииЗеленский о статье Путина: могу только позавидовать количеству свободного времени президента РоSSии
Зеленский: Украина должна получить гарантии поставок газа на 10-15 лет после запуска "Северного потока - 2"Зеленский: Украина должна получить гарантии поставок газа на 10-15 лет после запуска "Северного потока - 2"
Зеленский поздравил Санду с успешным проведением парламентских выборов в МолдовеЗеленский поздравил Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове
Зеленский на встрече с главой ХДС: "Северный поток-2" представляет угрозу энергетической безопасности ЕСЗеленский на встрече с главой ХДС: "Северный поток-2" представляет угрозу энергетической безопасности ЕС
Пятерых напавших на отделение милиции в Красном Лимане в 2014 году будут судить за бандитизмПятерых напавших на отделение милиции в Красном Лимане в 2014 году будут судить за бандитизм
Зеленский улетел в ГерманиюЗеленский улетел в Германию
Витренко: наблюдательный совет "Нафтогаза" не просил согласия на раскрытие его вознаграждения в 2020 годуВитренко: наблюдательный совет "Нафтогаза" не просил согласия на раскрытие его вознаграждения в 2020 году
Зеленский назначил нового спикераЗеленский назначил нового спикера
Последние новости
Подгружаем последние новости