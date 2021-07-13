Зеленский: вторую очередь музея Голодомора достроят в 2022 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что вторая очередь Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине будет завершена в 2022 году.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Важным вопросом является сохранение исторической памяти. У нас особый год больших дат, и в следующем году Украина будет отмечать девяностую годовщину Голодомора 1932-1933 годов. Время отдаляет нас от тех трагических времен, и почти не осталось живых свидетелей, переживших голодомор. Сегодня мы ответственны за сохранение и передачу этой памяти следующим нашим поколениям", - сказал Зеленский.

По его словам, без достройки музея Голодомора выполнить эту задачу невозможно.

"Можем ли мы как нация считать, что мы выполняем этот долг до конца, если долгие годы в стране никак не достроится музей "Мемориал жертв голодоморов"? Я думаю, что нет. Именно поэтому к 90-й годовщине Голодомора-геноцида вторая очередь национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора" будет достроена и появится на склонах Днепра в полном объеме", - сказал он.

Напомним, что День памяти жертв голодоморов в Украине отмечается 28 ноября.

Начатое в 2008 году строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора закончено не было. В 2009 году построили только первую очередь, а продолжению строительства второй очереди, собственно музея, помешала смена власти в Украине и приход политиков, которые не признавали Голодомор актом геноцида украинцев, а часто отрицали и его факт. Поэтому вернуться к этому вопросу удалось лишь в 2016 году.