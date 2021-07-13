Минздрав призвал Раду принять законопроект о медицинском каннабисе

На кону решения вопроса уменьшения боли для тяжелобольных.

Минздрав призвал Раду принять законопроект о медицинском каннабисе
Фото: dpchas.com.ua

Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду принять законопроект президента Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабису в стране и регулирующий его обращение.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Легализация марихуаны в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - комментирует обращение заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

Он отметил, что на основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!", - подчеркнул Комарида.

Напомним, 2 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Депутаты предлагают легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона.

В случае принятия законопроекта украинские пациенты получат доступ к лечению каннабисом, что облегчает течение сложных заболеваний, а ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам.

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