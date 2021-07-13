Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

Европу интересуют украинские залежи титана, лития, марганца и других полезных ископаемых.

Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли
Фото: kmu.gov.ua

Украина и Европейский Союз во вторник, 13 июля, подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли и соответствующую дорожную карту мероприятий.

На сайте Кабмина сообщается, что этот документ начинает стратегическое партнерство с ЕС в сфере критического сырья и аккумуляторов.

"Мы договариваемся объединять наши усилия и действовать с ЕС сплоченно для развития зеленой экономики, создания новых бизнес-возможностей и рабочих мест", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, который подписал меморандум вместе с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

В европейский перечень критического сырья входит 30 полезных ископаемых, таких как титан, литий, марганец, графит, бериллий и др. По словам Шефчовича, в этом плане стратегическое партнерство с Украиной в сырьевой отрасли имеет огромный потенциал.

Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что за счет наращивания собственного производства "минералов будущего" и топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличения экспорта, а также сокращения импорта минерального сырья, "потенциал эффективного использования недр Украины может составить более 400 млрд долларов США на следующие 10 лет".

По его словам, комплексная разработка критического сырья уже на первом этапе может привлечь в Украину до 10 млрд долларов инвестиций.

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