Дело генерала Павловского - яркий пример политико-судебного произвола, - "Голос"

«Голос» требует непредвзятого и адекватного расследования этого дела.

Дело генерала Павловского - яркий пример политико-судебного произвола, - "Голос"
Фото: goloszmin.org

Дело против генерала Игоря Павловского - сложная, неприятная, но лучшая иллюстрация того, что пока не будет нормальной судебной реформы, пока политические настроения не отделены от судебной системы, ни единого шанса на развитие Украины нет. Об этом заявил народный депутат фракции «Голос» в Верховной Раде Андрей Осадчук.

«Сейчас мы видим, что не важно - ты солдат, генерал или предприниматель, бедный или богатый. Если ты попал в немилость, будут сажать. Потому что судебной реформы до сих пор нет. Потому что суды - до сих пор под влиянием действующей власти. Что касается собственно дела генерала Павловского, одного из героев обороны Мариуполя. Мы очень хотели бы рассчитывать на беспристрастное адекватное расследование, но когда суд неделями не может определить меру пресечения, когда суд определяет залог в 500 миллионов гривен - возникает ряд вопросов беспристрастности этого процесса», - подчеркнул Андрей Осадчук.

По его мнению, институт залога был фантастическим прогрессом в уголовной юстиции Украины. До его введения в тюрьмах и СИЗО сидели около двух сотен тысяч человек, сейчас их около пятидесяти. Это была определенная смена парадигмы. Но весь смысл залога как раз в том, чтобы обвинение обоснованно доказало, что подозреваемый способен хотя бы теоретически внести эти деньги, а суд, проверив все обстоятельства, согласился бы с этим выводом.

«О каких 500 млн можно говорить в этом случае? Это боевой генерал, всю жизнь был на службе в ВСУ. У следователей есть четкое понимание, сколько, где и когда он заработал. То есть размер залога является очевидно неадекватным, и он установлен таким с одной целью - закрыть человека в СИЗО, отыграться на оппозиции и зарабатывать дешевые дивиденды популярности», - уверен Андрей Осадчук.

Существует коррупция при оборонных закупках? Да, безусловно, существует. Существует некомпетентность и неэффективность при оборонных закупках? Да, безусловно, существует, добавляет депутат. Ярким доказательством этого является провал оборонных закупок этого года, когда министр Таран де-факто не может обеспечить адекватное выполнение Государственного оборонного заказа.

«Однако коррупцию среди действующего правительства ГБР почему-то не видит. Это выборочное судопроизводство. Все должны понимать, что такой подход может касаться каждого. Если мы не перезапустим судебную систему, такие случаи будут повторяться, и мы будем двигаться в диктатуру, а не строить демократию», - отметил Андрей Осадчук.

Партия «Голос» требует непредвзятого и адекватного расследования этого дела.

Мы требуем адекватной судебной реформы, которая позволит избегать любых вопросов беспристрастности судебного процесса, а также реформы правоохранительных органов, чтобы получить непредвзятое компетентное следствие.

Государство, правительство и президент должны сосредоточить свои усилия над выполнением оборонного заказа, потому что с коррупцией и неэффективностью в Министерстве обороны должно быть покончено", - отметил депутат.

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