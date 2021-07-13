В Святогорске строят новый корпус реабилитационной медицины для военных

Одним из приоритетных направлений деятельности станет реабилитация участников АТО/ООС.

В Святогорске Донецкой области близится к завершению строительство корпуса отделения физической и реабилитационной медицины на территории на территории КНП «Областной госпиталь для ветеранов войны». Объект возводят в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщили в Донецкой ОГА.

В учреждении, рассчитанном на 180 коек, будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики. Одним из приоритетных направлений деятельности станет реабилитация участников АТО/ООС.

Учреждение также оборудовали современной медицинской техникой - на это из бюджета выделили более 34 млн грн, рассказал директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник.

«Это разнообразные тренажеры, в том числе тренажеры, которые будут работать и в бассейне, диагностическое оборудование, магнитно-резонансный томограф. Ультразвуковая диагностика будет проводиться на современном оборудовании, а также рентген-служба, лабораторные исследования. Сейчас мы проводим подготовку специалистов, которые смогут работать с этим оборудованием», - пояснил он.

Напомним, заместитель председателя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко ранее поделился планами строительства и реконструкции в течение этого года 177 современных приемных отделений по всей стране.

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