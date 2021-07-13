На Кировоградщине задержали агента роSSийской военной разведки

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован роSSийской военной разведкой (ГУ ГШ ВС РФ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Отмечается, что в Украине мужчина по заданию роSSийских кураторов собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих. А именно - компрометирующие данных на них, а также сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличие родственных связей, имущества и тому подобное.

Эта информация должна была быть использована для создания условий для выезда этих людей в РоSSию или на оккупированные ею территории для дальнейшего задержания и привлечения роSSийскими спецслужбами к "сотрудничеству".

Фото: СБУ

Агент передавал данные с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий он получал денежное вознаграждение в рублях на банковскую карточку.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ , банковские карты "Сбербанка РоSSии", удостоверение о принадлежности к персоналу роSSийских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ