Зеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВ

"Вопрос языка - эволюционный. А что касается квот, то он был революционным".

Зеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживал языковые квоты на телевидении. Он считает, что нужно стимулировать создание украиноязычного контента, а не ограничивать контент на других языках.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Я знаю, что телевизионщики не удовлетворены тем распределением по квотам на тех или иных каналах. Почему? Потому что вопрос языка - он эволюционный. А что касается квот, то он был в Украине революционным. Я, например, не совсем тогда поддерживал именно такой подход к квотированию, потому что я всегда говорил, что, во-первых, это вопрос не ко времени, а во-вторых, говорил, что если мы хотим развивать именно украиноязычный качественный контент, телевидения, кино и т.д., мы должны вкладывать именно в это деньги", - заявил он.

Президент считает, что украиноязычный контент лучше поддерживать, например, налоговыми льготами, а не квотами.

"Надо не что-то там запрещать, я так считал, а... давайте сделаем программу, например, на пять лет, не будем брать налоги со всех компаний, которые производят контент на украинском языке. Хотят английском, русском, венгерском, польском - пусть делают этот контент и платят все налоги. Вы увидите, как все каналы, все производители, для них это будет эволюционная поддержка, толчок. Вот я считаю, как нам нужно развивать украиноязычную индустрию", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос языка в Украине является очень чувствительным и сделать так, чтобы были все довольны, вряд ли возможно.

"Есть какие-то вещи, которые не являются до конца справедливыми с точки зрения международного сообщества, Венецианской комиссии, некоторых стран по закону о языке. Такого, чтобы все были довольны, никогда не будет. А вопрос языка - это такой очень сенситивный вопрос, и я считаю, что его просто поднимают на флаг", - сказал Зеленский.

"В вопросе языка найти справедливость сложно. Самым справедливым является не поднимать этот вопрос", - сказал он.

Напомним, что в 2017 году в Украине вступил в силу закон, который обязал общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке. За несоблюдение квот телеканалам предусмотрен штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора.

В 2016 году парламент ввел квоты на украинские песни в радиоэфире.

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