?Суд отменил решение Николаевского горсовета о региональном статусе русского языка

До сих пор в силе остаются решения о функционировании региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"После повторного обращения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - написал он в фейсбуке.

Кремень выразил надежду, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.

Кремень добавил, что до сих пор в силе остаются решения о функционировании региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

"Вопрос отмены еще действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас на контроле", - отметил он.

Напомним, русский язык получил в Николаевской области статус регионального после скандального закона о языках Кивалова-Колесниченко. В феврале 2018 года КСУ признал, что этот закон не соответствует Конституции. В июле 2018 года Николаевский суд лишил русский язык статуса регионального.

В феврале мэр Николаева Александр Сенкевич на заседании городского совета синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ, которые отказались говорить на украинском.

В мае этого года Николаевский горсовет не лишил русский язык статуса регионального, поскольку депутатам не хватило голосов для принятия решения.

Также в мае суд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языке.