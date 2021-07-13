Суд отменил решение Николаевского горсовета о региональном статусе русского языка
До сих пор в силе остаются решения о функционировании региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.
Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
"После повторного обращения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального", - написал он в фейсбуке.
Кремень выразил надежду, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.
Кремень добавил, что до сих пор в силе остаются решения о функционировании региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.
"Вопрос отмены еще действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас на контроле", - отметил он.
Напомним, русский язык получил в Николаевской области статус регионального после скандального закона о языках Кивалова-Колесниченко. В феврале 2018 года КСУ признал, что этот закон не соответствует Конституции. В июле 2018 года Николаевский суд лишил русский язык статуса регионального.
В феврале мэр Николаева Александр Сенкевич на заседании городского совета синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ, которые отказались говорить на украинском.
В мае этого года Николаевский горсовет не лишил русский язык статуса регионального, поскольку депутатам не хватило голосов для принятия решения.
Также в мае суд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языке.