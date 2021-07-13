Найдено потерянную диссертацию Медведчука о национальной идее украинцев

Активисты движения "Честно" нашли монографию Виктора Медведчука, которую считали пропавшей - ее не было даже в библиотеке имени Вернадского.

Об этом сообщается на сайте "Чесно".

Монография создана на основе диссертации, и вышла в свет сразу после защиты Медведчуком кандидатской на звание доктора юридических наук в 1997 году в издательстве "Украина" тиражом в 3 тыс. экземпляров.

Монография диссертации на соискание докторской степени называется "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства". В ней автор с позиции украинского государственного патриота обосновывает необходимость поиска национальной идеи и ее основы.

"Когда читаешь монографию, то создается впечатление, что это труд едва не украинского патриота-государственника, который оперирует пафосными эпитетами, сравнивает теоретические концепции и ищет лучший вариант для национальной идеи Украины... Кажется, что в издательстве случайно перепутали авторов или сам Медведчук не читал текста своей научной работы. Она совершенно не соответствует политической карьере, поступкам и позиции пророSSийского политика", - пишет парламентский аналитик Движения ЧЕСНО Александр Салиженко в обзоре монографии, который подготовил в соавторстве с журналистом Сергеем Огородником.

Фото: chesno.org

Медведчук апеллирует к произведениям украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко и других известных художников, объясняя, что духовная жизнь в Украине по содержанию и сути не укладывалось в шаблоны "московских кремлевских стандартов".

При этом, вспоминая диссидента Ивана Дзюбу, Медведчук умалчивает фамилию Василия Стуса, адвокатом которого был и против воли подсудимого признал его вину.

Медведчук также обосновывает логичность упадка СССР , критикует экономическую модель СССР , милитаризацию экономики и радуется, что распад СССР для Украины состоялся в целом мирно. Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет внешнюю - "великодержавные амбиции роSSийских правителей", то есть по сути - "руку Москвы".

Вот две цитаты из монографии, за которые сам же адвокат Медведчук образца 1980 признал бы вину в антисоветской агитации "ученого" Медведчука образца 1997 года.

Фото: chesno.org

Напомним, Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как русскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых с нефтегазового участка Глубокая, расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украины.

Второй и третий эпизоды - содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ секретной информации о скрытом подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слив" данные о личном составе и подготовке скрытого подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

9 июля Медведчуку продолжили домашний арест до 7 сентября.