Зеленский анонсировал законопроект о национальных сообществах

"Именно сообщества, а не меньшинства. Ибо ни одна национальность не должна чувствовать себя меньшинством".

Президент Владимир Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных сообществах.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Именно сообществах, а не меньшинствах. Ибо ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством, не должна чувствовать себя менее важной, или менее защищенной", - сказал Зеленский.

На пресс-конференции после публичного выступления на форуме он объяснил, что ему не нравится словосочетание "национальное меньшинство", прописанное в Конституции и законодательстве.

"Мне не нравится словосочетание "национальное меньшинство". Еще до президентства я понимал, что оно звучит так, что человек чувствует себя не наравне. Мы должны чувствовать себя равными. То есть [у нас] много различных национальных сообществ", - сказал Зеленский.

Он заверил, что государство будет защищать традиции, язык, религию национальных сообществ.

Напомним, что 1 июля Верховная Рада приняла президентский законопроект о коренных народах: крымских татарах, караимах, крымчаках.