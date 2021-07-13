Зеленский о статье Путина: могу только позавидовать количеству свободного времени президента РоSSии

"Если президент РФ начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем".

?Зеленский о статье Путина: могу только позавидовать количеству свободного времени президента РоSSии
Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30

Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью президента РоSSии Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

На пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Гуманитарная политика" он признался, что пока не успел ознакомиться с ней в полном объеме, но отметил тот факт, что она имеет украинскую версию.

"Если президент РоSSийской Федерации уже начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем", - пошутил Зеленский.

"Некоторые части, которые я прочитал, - я увидел глубокую работу. Президент РоSSийской Федерации потратил много времени, потому что там архивной работы много. Что ж, я могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может потратить на такой объем такой детальной работы", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Путин мог бы использовать это время с большей пользой, встретившись с ним.

"Мы постоянно говорим о нашей встрече, о встрече между президентами Украины и РоSSийской Федерации. Сейчас что-то не хватает времени у президента РоSSии. Я просто не знал, на что он тратит время, а сейчас вижу результат. Мне кажется, что некоторые вещи - и о которых он написал - мы могли бы проговорить. Я предоставил бы материал, которым можно воспользоваться в другой статье, будущей", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что так называемое братство украинского и русского народа напоминает ему библейскую историю об Авеле и Каине.

"Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, и сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают, что мы братские народы, в других случаях. Это не по-братски - так поступать, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - сказал президент Украины.

Напомним, что Путин в своей статье назвал Украину детищем советской эпохи и обвинил большевиков в "перекраивании границ" и "манипуляциях с территориями без учета мнения людей".

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