Зеленский о статье Путина: могу только позавидовать количеству свободного времени президента РоSSии
"Если президент РФ начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью президента РоSSии Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".
На пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Гуманитарная политика" он признался, что пока не успел ознакомиться с ней в полном объеме, но отметил тот факт, что она имеет украинскую версию.
"Если президент РоSSийской Федерации уже начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем", - пошутил Зеленский.
"Некоторые части, которые я прочитал, - я увидел глубокую работу. Президент РоSSийской Федерации потратил много времени, потому что там архивной работы много. Что ж, я могу только позавидовать, что столько времени президент такой великой державы может потратить на такой объем такой детальной работы", - сказал президент.
Зеленский добавил, что Путин мог бы использовать это время с большей пользой, встретившись с ним.
"Мы постоянно говорим о нашей встрече, о встрече между президентами Украины и РоSSийской Федерации. Сейчас что-то не хватает времени у президента РоSSии. Я просто не знал, на что он тратит время, а сейчас вижу результат. Мне кажется, что некоторые вещи - и о которых он написал - мы могли бы проговорить. Я предоставил бы материал, которым можно воспользоваться в другой статье, будущей", - сказал он.
Зеленский также подчеркнул, что так называемое братство украинского и русского народа напоминает ему библейскую историю об Авеле и Каине.
"Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, и сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают, что мы братские народы, в других случаях. Это не по-братски - так поступать, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - сказал президент Украины.
Напомним, что Путин в своей статье назвал Украину детищем советской эпохи и обвинил большевиков в "перекраивании границ" и "манипуляциях с территориями без учета мнения людей".