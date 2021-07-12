Законопроект о медицинском каннабисе готов к первому чтению, - Арахамия

Законопроект о медицинском каннабисе готов для принятия в первом чтении. Ко второму чтению необходимы дополнительные консультации с правоохранительными органами.

Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua .

"Я послушал аргументы "за" и "против" на фракции. Пока надо изучить матчасть. Действительно, есть много аргументов "за", потому что в стране есть множество людей, которые имеют онкозаболевания в тяжелой форме. Многие из них, к сожалению, получают наркотическую зависимость от опиатов. А каннабиноиды, как говорят эксперты, не вызывают такую зависимость. Являются обезболивающими и альтернативными. Такими, что с таким же эффектом облегчают страдания людей ... это хороший аргумент «за». Второй хороший аргумент, что это большая экспортная индустрия, медицинские препараты. у нас аграрная страна, не препятствует, у нас нет каких-либо «скреп» для производства", - заявил он.

Арахамия добавил, что на фракции звучали аргументы «против» принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

"Это в первую очередь, так люди говорят, что это наркотическое вещество ... Хотя в законе очень жестко регламентирован оборот наркотиков. Он намного жестче ... Поэтому, возможно, такие риски не страшны ... Хотя опасения могут быть. Поэтому будем еще общаться с правоохранительными органами, представителями относительно рисков, которые они видят. Но в целом законопроект к первому чтению готов. Поэтому с большой вероятностью я буду его поддерживать в первом чтении. Но смотреть, как между первым и вторым чтением. как коллектив авторов отработает все. чтобы не позволить выращивать это нелегально. Не распространять продукцию для развлекательных целей".

Напомним, в Верховной Раде 2 июня зарегистрировали законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Депутаты предлагают легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона.

В случае принятия законопроекта украинские пациенты получат доступ к лечению каннабисом, что облегчает течение сложных заболеваний, а ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам.