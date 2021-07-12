Несколько нардепов из фракции "Голос" заявили о смене руководителя фракции

Сам Ярослав Железняк отрицает проведение голосования по уставу.

Несколько нардепов из фракции
Фото: facebook/Yan Dobronosov

Нардеп от фракции "Голос" в парламенте Александра Устинова заявила о смене руководителя фракции с Ярослава Железняка на Романа Костенко (в качестве и.о.). Однако сам Железняк отрицает, что такое решение было принято в соответствии с требованиями устава.

Нардеп Александра Устинова в Facebook сообщила, что за решение о смене руководителя фракции проголосовали 11 народных депутатов.

"За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде. Письмо с соответствующим решением было направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову", - отметила Устинова.

Железняк в Facebook отметил, что, согласно положению о фракции "Голос", такое решение должно приниматься 14 голосами.

"Поэтому заявления коллег прошу не воспринимать как отвечающие действительности", - написал он.

В то же время в комментариях к его сообщению депутат Ольга Стефанишина отметила, что 14 голосов нужно для назначения главы и выражения ему недоверия, "а мы тебя просто уволили, для этого достаточно большинства, а это 11 голосов".

В комментарии LB.ua Ярослав Железняк настоял, что голосование проведено не было.

Устинова, комментируя ситуацию, добавила, что Роман Костенко будет исполнять обязанности руководителя фракции, пока 14-ю голосами не проголосуют за руководителя фракции.

Однако Железняк заявил, что нового руководителя фракции можно назначить тогда, когда принесут в президиум подписанный протокол фракции. По словам нардепа, пока нового главу фракции не объявят, все равно должен выполнять обязанности предыдущий руководитель.

Устав фракции
Устав фракции

"Любая работа фракции определяется следующими вещами: или по регламенту, или положением о фракции. У нас как можно переназначить главу фракции: когда ты избрал нового главу, ты не можешь его отстранить, можешь выразить недоверие. Выражение недоверия, даже если произошло бы такое голосование, это две трети фракции, то есть 14 голосов", - сообщил он.

Железняк отметил, что "это решение не принималось, они собрались в комнате, подняли руки, я не видел, кто голосовал и сказал, что откладываю это решение. Это решение мы рассмотрим на политсовете, процедура. Поэтому завтра ничего не будет. Спикер ( Разумков) ничего объявлять на будет", - заявил он.

Нардеп также добавил, что его заместитель Роман Костенко отказался "участвовать в этом цирке. Есть легитимный глава, который выполняет обязанности".

Напомним, что в июне десять депутатов Верховной Рады от "Голоса" заявили о расколе фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.

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