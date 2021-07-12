Зеленский поздравил Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове

Он также сообщил, что Украина начала строительство магистрали, которая соединит Киев и Кишинев.

Зеленский поздравил Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове
Фото: Maia SanduFB

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом республики Молдова Майей Санду и поздравил ее с успешным проведением внеочередных выборов в парламент.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский выразил уверенность, что победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Он также выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности "Ассоциированного трио" с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Зеленский и Санду констатировали необходимость активизации украинского-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов.

"Глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр", - говорится в сообщении.

Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.

Напомним, в воскресенье в Молдове состоялись внеочередные выборы в парламент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский на встрече с главой ХДС: "Северный поток-2" представляет угрозу энергетической безопасности ЕСЗеленский на встрече с главой ХДС: "Северный поток-2" представляет угрозу энергетической безопасности ЕС
Зеленский улетел в ГерманиюЗеленский улетел в Германию
Выборы в Молдове состоялись, - ЦИК страныВыборы в Молдове состоялись, - ЦИК страны
Зеленский назначил нового спикераЗеленский назначил нового спикера
Зеленский согласовал выделение 742 млн гривен судам первой и апелляционной инстанцийЗеленский согласовал выделение 742 млн гривен судам первой и апелляционной инстанций
Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГАЗеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА
Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам НацполицииЗеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции
Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККСЗеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС
Зеленский: хотелось бы получить исчерпывающий список реформ, которые нужны для интеграции с НАТОЗеленский: хотелось бы получить исчерпывающий список реформ, которые нужны для интеграции с НАТО
Зеленский ответил на петицию с требованием освобождения Олега Татарова, которая набрала необходимые 25 тыс. голосовЗеленский ответил на петицию с требованием освобождения Олега Татарова, которая набрала необходимые 25 тыс. голосов
Последние новости
Подгружаем последние новости