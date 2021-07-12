Зеленский поздравил Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове

Он также сообщил, что Украина начала строительство магистрали, которая соединит Киев и Кишинев.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом республики Молдова Майей Санду и поздравил ее с успешным проведением внеочередных выборов в парламент.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский выразил уверенность, что победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Он также выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности "Ассоциированного трио" с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Зеленский и Санду констатировали необходимость активизации украинского-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов.

"Глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр", - говорится в сообщении.

Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.

Напомним, в воскресенье в Молдове состоялись внеочередные выборы в парламент.