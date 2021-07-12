Первая леди Украины представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"

"Эта стратегия создана для людей, и она о людях".

Первая леди Украины представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"
Олена Зеленська

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы для выполнения Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию и четкие индикаторы успешности его реализации. Во время заседания первая леди представила собственный просветительский проект "Справочник безбарьерности".

"Эта стратегия создана для людей, и она о людях. Раз за разом мы сталкиваемся с тем, что надо объяснять значение безбарьерности. Для того, чтобы сделать понятие более понятным, у меня возникла идея: создать единый справочник с разъяснением основных принципов безбарьерности, правил коммуникации и словарем базовых понятий безбарьерности", - отметила Зеленская.

План мероприятий предусматривает более 250 инициатив, которые должны быть воплощены в ближайшие два года. Среди всех мероприятий представители министерств совместными усилиями определили семь приоритетных проектов. Они касаются самых больших барьеров, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.

"250 проектов, вошедших в Национальную стратегию безбарьерности - это те реальные изменения, которых годами ждали миллионы украинцев в каждой территориальной общине от Ужгорода до Луганщины, от Чернигова до Одессы. План мероприятий станет «дорожной картой» для каждого министерства в пределах своей сферы ответственности", - подчеркнул Шмыгаль.

Итак, проект Плана мероприятий на 2021-2022 годы предусматривает:

  • создание безбарьерного доступа пассажиров к объектам транспортной инфраструктуры;
  • повышение осведомленности маломобильных групп населения о своих правах и возможностях их реализации;
  • подключение к оптическому Интернету 6000 объектов социальной инфраструктуры, расположенных в сельской местности;
  • обновление ряда государственных строительных норм в соответствии с современными требованиями безбарьерности и усиление контроля за соблюдением государственных строительных норм. Внедрение новых стандартов доступности общественных зданий;
  • повышение предпринимательской деятельности ветеранов. Для этого будет создана онлайн-платформау, которая предоставит доступ ветеранам ко всем необходимым сервисам для начала, ведения и развития бизнеса;
  • внедрение в Украине Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;
  • создание образовательной модели, которая обеспечивает поддержку в образовательном процессе любого ребенка, который в этом нуждается и тому подобное.

Напомним, национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине была разработана по инициативе Елены Зеленской и во исполнение Указа президента от 3 декабря 2020 года "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине". Разработку проекта Плана мероприятий по реализации Нацстратегии координирует Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете министров предоставляет экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО "Безбарьерность".

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