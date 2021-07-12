Порошенко: дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК

Порошенко считает, что давать показания комиссии должны все причастные к «сливу» спецоперации.

Порошенко: дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призывает парламент внести дело о «вагнергейте» в предмет ведения Временной следственной комиссии. Об этом он заявил во время согласительного совета. Порошенко считает, что давать показания комиссии должны все причастные к «сливу» спецоперации.

«На днях исполняется годовщина, как предатели в руководстве страны сорвали операцию, которая вошла уже сейчас навсегда в историю Украины как операция «вагнеровцев», - отметил пятый президент.

«Мне точно есть о чем доложить ВСК. И я с удовольствием пообщаюсь с членами комиссии. Но ВСК, которая берется за этот вопрос - не следственная комиссия всего парламента, а только политклуб двух фракций - «слуг народа» и ОПЗЖ», - констатировал Петр Порошенко.

«Необходимо обязательно добавить «вагнергейт» к предмету ведения действующей комиссии. Поставить это на голосование и пригласить всех, кто причастен к «сливу» этой операции», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

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