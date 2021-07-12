СНБО проведет выездное заседание в эту пятницу

"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня из нашей страны".

СНБО проведет выездное заседание в эту пятницу
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО, однако, он отметил, что впервые оно пройдет не в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседание СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе" - сказал Данилов.

По его словам, на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится собрание.

"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня из нашей страны. В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политики", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 8 июля послы Франции и Германии встретились с Даниловым после его слов о моральной ответственности за роSSийскую оккупацию.

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