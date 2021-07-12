Росатом повезет ОЯТ в обход Украины

Росатом повезет ОЯТ в обход Украины

РоSSийская госкорпорация "Росатом" в 2020 году протестировала маршрут вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из Болгарии в обход Украины. Об этом говорится в годовом отчете "Росатома", передает Интерфакс.

"В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ РоSSии, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС "Козлодуй", Болгария) через порт "Кавказ", – сказано в документе.

Напомним, в конце 2019 года топливная компания "Росатома" – АО "ТВЭЛ" законтрактовало поставки топлива для АЭС "Козлодуй" до 2025 года.

АЭС "Козлодуй" – действующая АЭС в Болгарии. Станция расположена на берегу Дуная. В 1966 году Болгария и СССР подписали соглашение о сотрудничестве по строительству АЭС. В 1974 году станция начала давать электроэнергию.

В 1991-2002 годах АЭС состояла из шести энергоблоков суммарной мощностью 3760 МВт. В 2002 и 2006 годах. Болгария закрыла первые четыре блока АЭС. Оставшиеся два блока – энергоблоки №5 и №6 – прошли модернизацию. В апреле 2012 году правительство Болгарии приняло решение о сооружении нового 7-го блока на АЭС "Козлодуй".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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