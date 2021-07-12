Харьковский соратник Медведчука восстановил "камень дружбы" с РоSSией, но он не простоял и двух часов

Лесику не удалось попиариться.

Депутат Харьковского городского совета Андрей Лесик (ОПЗЖ) за собственные деньги восстановил "камень дружбы" украинского и роSSийского народов, но его сразу разбили.

Об этом сообщается в телеграм-канале организации "Фрайкор".

Фото: t.me/freikorps_org

Представитель ОПЗЖ сообщил о восстановлении памятного знака в Русской Лозовой утром 12 июля. По словам Лесика, украинский и роSSийский народы разъединяет только "современная политика".

На заявление депутата горсовета отреагировали националисты. Сначала в организации "Рассвет" выразили уверенность, что памятный знак будет демонтирован так же, как в марте нынешнего года. А всего через час представители "Фрайкора" опубликовали фото снесенного камня.

Напомним, что в предыдущий раз камень разбили в марте. Тогда пострадала только табличка, тогда как сейчас повалили сам памятный знак.

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