Профильный комитет в среду рассмотрит поправки в закон, которые позволят отсрочить украинский дубляж, - Вятрович

Эти поправки предлагают к бюджетному законопроекту, который не касается кино и телевидения.

Профильный комитет в среду рассмотрит поправки в закон, которые позволят отсрочить украинский дубляж, - Вятрович
Фото: Олександр Рудоманов

Бюджетный комитет парламента в среду рассмотрит поправки, которые позволят отсрочить обязательность украинского дубляжа, которая вступает в силу 16 июля. Такие изменения хотят добавить к законопроекту №5551-2 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия", сообщил в Facebook нардеп Владимир Вятрович.

"Конечно, этот проект не имеет никакого отношения ни к языку, ни к телевидению, и впихивание в него этой поправки прямо противоречит регламенту. Уже в среду бюджетный комитет Рады, большинство в котором имеют «слуги народа», по замыслу организаторов этой авантюры, должен наплевать на любые законы и проголосовать «за». Причем таблицы поправок к законопроекту 5551-2 до сих пор нет", - написал он.

По словам Вятровича, уже в четверг документ хотят принять в целом на внеочередном заседании.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк ранее сообщил, что к бюджетному законопроекту предлагают две правки, номер 13 и 14, которые выводят создание и показ фильмов и телепередач из-под действия языкового законодательства.

"Поправка №16 убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком. Поправка №17 позволяет использовать язык, в частности, нацменьшинствами, в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и универах", - пояснил он.

Напомним, что это уже не первая попытка "отодвинуть" обязательность украинского дубляжа. В мае нардепы "Слуги народа" инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке. Законопроект 5554 предусматривал отсрочку на "после карантина" требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Предлагалось, что обязательный украинский дубляж должен вступить в силу через два месяца после отмены карантинных мер, а не с июля этого года.

С 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23 закона "О функционировании украинского языка как государственного", которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.

Это касается не только продукции кинотеатров и телевидения, но и интернет-сайтов, где демонстрируют фильмы. Поставщики услуг видео по запросу с использованием сети Интернет при наличии у них аудиодорожек на государственном языке для фильмов, доступ к которым возможен с территории Украины, должны обеспечить их загрузку на аудиодорожки в соответствующих фильмах по умолчанию.

Этот законопроект в зал голосования не попал - нардепы отклонили включение его в повестку дня.

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