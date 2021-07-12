Суд арестовал экс-заместителя министра обороны Павловского

Печерский районный суд Киева в понедельник, 12 июля, избрал меру пресечения для бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского по делу о поставках Вооруженным силам Украины некачественной военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Генерал-лейтенанта арестовалы на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 476 млн гривен, хотя депутаты Верховной Рады от "Европейской солидарности" были готовы взять Павловского на поруки.

Игорь Павловский был заместителем министра обороны с апреля 2015 года по август 2019 года.

Напомним, что Павловский фигурирует в одном производстве вместе с председателем правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерием Шандрой и еще двумя экс-начальниками одного из департаментов Минобороны.

Речь идет о поставках в армию в 2016-2018 годах боевых катеров и автомобилей неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По оценкам ГБР, такие действия повлекли причинение ущерба государству на более 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до 10 лет заключения.

Всех четырех подозреваемых арестовали, общая сумма залога для них составляет более 1,8 млрд гривен.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов считает дело против генерала Игоря Павловского и главы правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры "расправой над боевым генералом и предприятием, которое способно выпускать военные корабли".

Напомним, что "Кузня на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") ранее принадлежала Петру Порошенко и Игорю Кононенко.

В ноябре 2018 года компания Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $ 64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.