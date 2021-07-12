ВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов Генпрокуратуры

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 12 июля, вынес приговор бывшему начальнику отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Аполлинарию Нагалевскому.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Его признали виновным в покушении на предоставление неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в декабре 2016 года обвиняемый передал третьему лицу 5 тысяч долларов для исполняющего обязанности первого заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины, чтобы тот, используя предоставленную власть и служебное положение, повлиял на ход и результаты проведения внеплановой выездной ревизии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генеральной прокуратуры.

ВАКС признал доказанным совершение преступления и приговорил Нагалевского до двух лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС течение 30 дней после объявления.