ВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов Генпрокуратуры
Дело касается попытки подкупить Держаудитслужбу.
Высший антикоррупционный суд в понедельник, 12 июля, вынес приговор бывшему начальнику отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Аполлинарию Нагалевскому.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Его признали виновным в покушении на предоставление неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса.
По версии следствия, в декабре 2016 года обвиняемый передал третьему лицу 5 тысяч долларов для исполняющего обязанности первого заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины, чтобы тот, используя предоставленную власть и служебное положение, повлиял на ход и результаты проведения внеплановой выездной ревизии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генеральной прокуратуры.
ВАКС признал доказанным совершение преступления и приговорил Нагалевского до двух лет лишения свободы.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС течение 30 дней после объявления.
Напомним, что на прошлой неделе ВАКС приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего оперуполномоченного Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.