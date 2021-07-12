Оккупанты полностью блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе

Полноценно работает только пункт пропуска в Станице Луганской.

Оккупанты полностью блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе
Фото: dn.gov.ua

Оккупанты на Донбассе продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

С украинской стороны открыты все семь КПВВ, однако полноценно работает только пункт пропуска в Станице Луганской, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"По распоряжению Командующего Объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». На КПВВ «Новотроицкое» оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю", - сказано в сообщении.

Как отмечается, роSSийско-оккупационные войска держат полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".

Напомним, 29 июня Верховная Рада освободила граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией COVID-19, за нарушение порядка въезда (выезда) на (с) временно оккупированную территорию Украины, если такие нарушения произошли по причинам гуманитарного характера.

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