Порошенко считает позорным дело против генерала Павловского

Экс-президент считает, что действующая власть приближается к временам президентства Януковича.

Порошенко считает позорным дело против генерала Павловского
Фото: eurosolidarity.org

Суд над боевым генералом Павловским - это системное преследование со стороны властей Зеленского украинских генералов, волонтеров и активистов. Об этом экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил во время согласительного совета.

«Идет судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение роSSийских войск против него в РоSSии возбуждено уголовное дело, что делает Павловскому честь», - напомнил Порошенко.

«А вот попытка заключить его на территории Украины - это позор Зеленскому, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела. Как и дела многих других генералов, которые рассыпались - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера с Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Зверобой», - перечислил Порошенко.

«Смотрите, какой длинный список тех, кого зеленая власть пытается упрятать за решетку. Я хочу подчеркнуть, что это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу», - резюмирует Порошенко.

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