В Мининфраструктуры объяснили заключение соглашения с правительством Китая

Министерство утверждает, что о подписании договора сообщили через неделю, потому что текст пресс-релиза согласовывали все это время.

В Мининфраструктуры объяснили заключение соглашения с правительством Китая
Фото: Build Portal

Министерство инфраструктуры обнародовало разъяснение относительно подписания межправительственного соглашения с Китайской Народной Республикой по углублению сотрудничества в области строительства инфраструктуры.

На странице министерства в Facebook заявили, что сообщили о сделке фактически через неделю после его подписания потому, что "прес-срелиз проходил согласования с обеих сторон".

"Процесс перевода и согласования занял определенное время и, в результате, китайская сторона опубликовала свой релиз 5 июля, а украинская сторона - 6 июля. Кроме того, накануне подписания соглашения, 16 июня, было принято и обнародовано на официальном сайте распоряжение Кабинета Министров Украины о подписания соглашения. В связи с этим, подчеркнем то, что такие словосочетания как «сокрытие подписания соглашения» или «тайное соглашение», которые использовали отдельные медиа, являются оценочными манипулятивными суждениями и не отражают реального положения вещей", - говорится в объяснении.

В министерстве также отметили, что подписание этого договора было запланировано еще в 2017 году в рамках межправительственного сотрудничества.

Напомним, что 6 июля на сайте украинского Мининфраструктуры сообщили, что 30 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества между странами.

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