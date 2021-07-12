Встреча главы Минобороны Германии и Зеленского не предусматривалась и не планировалась, - ОП

Встреча министра обороны Германии и президента Украины Владимира Зеленского не предусматривалась и не планировалась.

Об этом эксклюзивно сообщил LB.ua заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Эта встреча президента не предусматривалась", - сказал он.

Фейковую информацию об отмене немецкой стороной так называемой встречи Зеленского с министром обороны Германии распространили роSSийские СМИ во время визита президента Украины в ФРГ.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, Зеленский полетел в Германию с двухдневным рабочим визитом. Сообщалось, что он будет иметь ряд встреч, в том числе с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Он является кандидатом на пост канцлера Германии от ХДС.

Встреча Зеленского и Меркель запланирована на сегодня, 12 июля.