Порошенко предложил деньги с "Большого строительства" направить на увеличение субсидий

Он призвал немедленно внести изменения в государственный бюджет.

Порошенко предложил деньги с "Большого строительства" направить на увеличение субсидий
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» требует забрать деньги из «Большого строительства» и передать их на увеличение субсидий. Об этом во время выступления на согласительном совете заявил экс-президент, лидер партии Петр Порошенко. Он призвал немедленно внести изменения в государственный бюджет и увеличить средства на выплату субсидий.

«С июля на октябрь перенесли повышение пенсий. Индексация пенсий не проводится вообще, потому что они считают, что инфляция в стране 6%. Если кто-то из зеленой власти выйдет в магазин или на рынок и увидит, что цены на продукты питания выросли всего на 6%, то покажите это всему народу. Потому что кажется, что власть и народ живут в разных странах», - отметил Порошенко.

Он отметил, что повышение цен на 20, 30, 50% не компенсировано, как это требует закон, «в первую очередь наименее защищенным слоям населения, пенсионерам».

«Вы на 3 миллиона домохозяйств сократили тех, кто получает субсидии. И сейчас при этих ценах вы делаете их нищими. Нужно сейчас внести изменения в бюджет, увеличить субсидионный фонд и обеспечить принятие необходимых законодательных актов», - резюмировал пятый президент.

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