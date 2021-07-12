Белорусский министр признал, что никакого перекрытия границы с Украиной нет

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что слова Александра Лукашенко о перекрытии границы с Украиной не нужно воспринимать буквально.

В интервью пропагандистскому СМИ Russia Today Макей сказал, что для туристов и обычных граждан Украины границы остаются открытыми.

"То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место в последние дни (а здесь от фактов никуда не деться), я имею ввиду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - сказал Макей.

Напомним, 2 июля Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разоблачены "спящие террористические ячейки", к которым якобы причастны Германия, Украина, США , Польша и Литва. В связи с этим Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной, связав это "с большим количеством оружия, которое попадает через границу в Беларусь ".

На следующий день Госпогранслужба Украины заявила, что не заметила признаков перекрытия границы.

Лукашенко не впервые делает голословные заявления о том, что из Украины в Беларусь контрабандой переправляют оружие.

В 2019 году Лукашенко уже говорил, что Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия. Приграничному комитету Беларуси тогда пришлось объяснять, что пункты пропуска продолжают функционировать в обычном режиме, а "граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов".