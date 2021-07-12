Мальта закрывает въезд для невакцинированных от covid-19 туристов

Власти Мальты c 14 июля запрещают въезд путешественникам, которые еще не вакцинированы против коронавируса covid-19, из-за резкого роста числа заражений в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Крис Ферн, передает Интерфакс-Украина.

Мальта закрывает въезд для невакцинированных от covid-19 туристов
Фото: immigrantinvest.com

Запрет для туристов

«Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки: мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза», — заявил он.

«Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг», — добавил он.

Детям, путешествующим с родителями, будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Ограничение будет распространяться и на невакцинированных подданных, планирующих поездки за границу.

«Действуют те же правила, что для стран, относящихся к „красной зоне“. Люди, не имеющие сертификата о вакцинации, не могут выезжать туда без разрешения, какая бы у них не была на то причина. Невакцинированные подданные должны иметь разрешение от Управления общественного здравоохранения на въезд или выезд из страны», — заявил Ферн.

Пандемия в Мальте

С начала пандемии коронавируса в Мальте зафиксировано почти 30,9 тыс. случаев заражения covid-19.

От последствий заражения инфекцией умерли 420 человек, более 30 тыс. полностью вылечились.

Что с сертификатами в Украине

С 1 июля в Украине началось бета-тестирование электронных covid-сертификатов в приложении «Дія». В Минздраве ранее уверяли, что украинский сертификат будет совместимым с европейским. Венгрия, Молдова и Турция уже согласились признавать украинские сертификаты.

Принять участие в тестировании сертификатов сейчас могут пользователи приложения «Дія», которые получили две дозы вакцины против covid-19 на территории Украины.

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