Арест координатору организации ОПЗЖ "Патриоты - За жизнь" Ширяеву продлили на два месяца

Ширяев считает решение суда политическим.

Арест координатору организации ОПЗЖ "Патриоты - За жизнь" Ширяеву продлили на два месяца
Фото: Громадське

Суд Харькова продолжил содержание под стражей координатора ОО "Патриоты - За Жизнь" Олега Ширяева на два месяца - до 9 сентября.

Об этом сообщает hromadske.

Ширяева задержали по делу о рейдерском захвате элеватора в Харьковской области 2018 года. 6 июля Киевский райсуд Харькова арестовал Ширяева без права на залог. Мера пресечения была избрана до 12 июля, ибо в этот день истекает срок досудебного расследования по делу, где он является подозреваемым.

"Я считаю это решение политическим. Мои адвокаты в заседании выразили позицию относительно того, что нам не сообщали о вызовах", - сказал он.

Прокуроры просили продлить содержание под стражей Ширяеву, подчеркивая о рисках побега, давления на свидетелей, других фигурантов, а также уничтожение или искажение вещественных доказательств. Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства, подчеркивая, что основное производство по элеватору уже рассматривает суд и обвиняемые находятся на свободе.

Также адвокаты отметили, что Ширяев в 2018 году уплатил миллионный залог, поэтому к нему не могут применять две меры одновременно. Кроме того, они отметили, что 21-29 июня Ширяев находился дома в Харькове.

По словам защитников, о пребывании Ширяева следователи знали, но не приняли действий для связи с ним и объявили его в розыск.

Ширяев был задержан 6 июля из-за якобы того, что он не являлся к следователю для ознакомления с материалами дела.

Напомним, 11 сентября 2018 года в селе Занки Змиевского района при попытке рейдерского захвата частного элеватора произошла массовая драка со стрельбой. Были ранены семь человек, включая заместителя начальника Змиевского райотдела полиции. На месте задержано до полсотни человек, 22-м из них предъявлено подозрение в совершении группового хулиганства с применением оружия.

На следующий день министр МВД Арсен Аваков заявил, что полиция обоснованно подозревает, что группу злоумышленников возглавлял экс-командир роты МВД Олег Ширяев. Его задержали 12 сентября и отправили в изолятор временного содержания, а через день сообщили о подозрении.

13 ноября Ширяев вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

В прошлом году Ширяев стал куратором всеукраинского движения Ильи Киви "Патриоты - за жизнь".

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