В парламенте Грузии произошли столкновения из-за смерти журналиста

В парламенте Грузии в понедельник, 12 июля, произошли столкновения.

Как сообщает местное издание "Новости-Грузия", сначала охрана не хотела пускать журналистов из оппозиционных СМИ , которые накануне призвали правительство уйти в отставку из-за смерти телеоператора Лексо Лашкарава.

В спор с охраной вмешались представители оппозиционных партий.

В конце концов журналистов пропустили, но после этого схватки начались уже в зале пленарных заседаний. Представители оппозиции заняли место спикера парламента и вывесили на трибуне флаги Грузии и ЕС . Они требуют отставки правительства.

Напомним, что 11 июля в Грузии умер оператор телекомпании "Пирвели". За пять дней до этого его избили во время беспорядков в Тбилиси перед Гей-прайдом, который пришлось отменить.

Журналистка "Пирвели" Миранда Багатурия, на которую напали вместе с оператором, заявила, что около 20 человек били его примерно пять минут и оставили лежать в луже крови. Действиями нападавших руководил священник, который говорил, что "заставит журналистов замолчать".

После избиения оператор перенес сложную операцию. Точная причина его смерти пока не известна.

Несмотря на это, его смерть привела к массовым протестам с требованием отставки правительства. Организаторами стали оппозиционные СМИ , обвинившие премьера Ираклия Гарибашвили в покровительстве радикальным группам, которые нападали на журналистов.

Гарибашвили назвал акции протеста в Тбилиси попыткой мятежа, он считает, что ими руководит экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили.