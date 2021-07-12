В Раде не исключают, что парламент летом соберется на внеочередную сессию

В Верховной Раде не исключают, что между сессиями соберутся во внеочередном порядке. Об этом во время заседания согласительного совета сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Сейчас крайняя пленарная неделя, но мы понимаем, что нас будет ожидать как минимум торжественное заседание 24 августа, и, возможно, еще одна внеочередная сессия, посвященная тем или иным важным вопросам", - отметил он, не указав, каким именно.

Неделя 12-16 июля является последней пленарной в пятой сессии. Завтра по инициативе президента состоится внеочередное пленарное заседание. По данным источников LB.ua, на этой неделе готовится второе внеочередное, и не исключено, что третье состоится на следующей, "комитетской" недели.

Напомним, что в июне спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что Рада до конца сессии рассмотрит президентский законопроект об олигархах (5599). Однако пока нардепы успели заслушать его только в первом чтении, 1 июля, на внеочередном заседании.