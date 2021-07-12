Мининфраструктуры проверяет информацию о "пьяном" ДТП с участием и.о. руководителя подведомственного предприятия
Если данные, обнародованные в СМИ, подтвердятся, Павел Авраменко будет снят с должности.
В Министерстве инфраструктуры начали проверку информации о причастности Павла Авраменко, кандидатуру которого Кабмин согласовал на назначение исполняющего обязанности главы правления ПАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта", к "пьяному" ДТП со смертельным исходом.
Официальную позицию Мининфраструктуры обнародовали в Facebook.
В ведомстве отмечают, что во время проверки перед назначением на должность в первую очередь анализировали, связан ли кандидат с коррупционными нарушениями.
"Вчера в СМИ появилась информация о возможном открытом уголовном производстве в отношении Авраменко Павла Викторовича, который недавно был назначен на должность и.о. главы подведомственного Министерству инфраструктуры предприятия. Вероятное открытое на Авраменко П.В. уголовное производство связано с нарушением правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, и причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему", - говорится в сообщении.
В настоящее время команда Мининфраструктуры проводит проверку этой информации. Если данные, обнародованные в СМИ, подтвердятся, Павел Авраменко будет снят с должности, уверяют в министерстве. О результатах проверки и последующих решениях руководства обещают сообщить дополнительно.
Как сообщило издание "НикВести", Павел Авраменко является фигурантом "пьяного" ДТП со смертельным исходом в Николаеве.
Согласно материалам судебного дела, водитель автомобиля Ford Fusion, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил требования правил дорожного движения и сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимации.