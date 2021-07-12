Рада на этой неделе рассмотрит ветированные Зеленским законопроекты

Один из них - о Высшей квалификационной комиссии судей, без которого невозможна судебная реформа.

Верховная Рада на последней неделе этой сессии рассмотрит ветированные президентом законопроекты. Об этом во время заседания согласительного совета сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если не ошибаюсь, три закона, которые были приняты Верховной Радой и были возвращены с предложениями президента, будут рассмотрены на этой неделе. Один из них - 3711-р, реформа ВККС. Были две несогласованные правки между собой. Я знаю, что в пятницу комитет уже рассмотрел этот закон, и завтра одним из первых вопросов мы его сможем рассмотреть в зале", - сказал Разумков.

Кроме того, парламент будет рассматривать связанные с поддержкой бизнеса законопроекты, в частности, об индустриальных парках, электротранспорте.

Напомним, что 8 июля Владимир Зеленский вернул в парламент со своими предложениями закон о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Принятие документа именно в такой редакции приветствовали послы стран G7, поскольку в документе ключевая роль в назначении членов ВККС отводилась международным представителям, что, как ожидалось, поможет предотвратить коррупцию.

Ранее Зеленский ветировал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№ 4535), которым парламент пытался протянуть поправку к закону о Конституционном Суде.

В оппозиции заявили, что скандальную поправку внесли "под одного человека" - представительницу Верховной Рады в КСУ и депутата "Слуги народа" Ольгу Совгир, которая участвует в конкурсе на должность судьи КС.