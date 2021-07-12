Литва предложила ввести новые санкции против Беларуси за разжигание миграционного кризиса

"Использование миграции как оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Литва предложила ввести новые санкции против Беларуси за разжигание миграционного кризиса
Фото: delfi.lt

Министерство иностранных дел Литовской Республики предложило Европейскому Союзу ввести новые санкции против Беларуси в связи с ее ролью в разжигании миграционного кризиса.

Министр Габриелюс Ландсбергис должен был представить это предложение своим коллегам из северных и балтийских стран в Брюсселе в воскресенье вечером. С ними он встречался для обсуждения позиции перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.

"Использование миграции как оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, которые используют мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС", - цитирует Ландсбергиса местное издание "Делфи".

"Наша политика в целом должна сдерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима - мы поговорим о них [в понедельник] на Совете министров иностранных дел в Брюсселе" , - добавил он.

Напомним, что за последние месяцы Литва столкнулась почти с двадцатикратным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли по меньшей мере полторы тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что это - организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы в ответ на санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
Глава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в УкраинеГлава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз продлил секторальные санкции против РоSSии на полгодаЕвросоюз продлил секторальные санкции против РоSSии на полгода
Под прикрытием фонда Козака РоSSия осуществляет гуманитарную агрессию против Украины, - разведка МинобороныПод прикрытием фонда Козака РоSSия осуществляет гуманитарную агрессию против Украины, - разведка Минобороны
Данилов заявил, что санкции против Медведчука действуют в полном объемеДанилов заявил, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме
Пентагон предупредил о росте угрозы ядерного противостоянияПентагон предупредил о росте угрозы ядерного противостояния
США вводят санкции против компаний и лиц, которые хотели купить товары для роSSийских военных программСША вводят санкции против компаний и лиц, которые хотели купить товары для роSSийских военных программ
Освобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБОсвобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБ
Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с БеларусьюЛитва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Латвия отказалась выдавать Беларуси оппозиционера ЦепкалоЛатвия отказалась выдавать Беларуси оппозиционера Цепкало
Литва решила выслать из страны большинство белорусских дипломатовЛитва решила выслать из страны большинство белорусских дипломатов
Последние новости
Подгружаем последние новости