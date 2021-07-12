Литва предложила ввести новые санкции против Беларуси за разжигание миграционного кризиса
"Использование миграции как оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".
Министерство иностранных дел Литовской Республики предложило Европейскому Союзу ввести новые санкции против Беларуси в связи с ее ролью в разжигании миграционного кризиса.
Министр Габриелюс Ландсбергис должен был представить это предложение своим коллегам из северных и балтийских стран в Брюсселе в воскресенье вечером. С ними он встречался для обсуждения позиции перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.
"Использование миграции как оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, которые используют мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС", - цитирует Ландсбергиса местное издание "Делфи".
"Наша политика в целом должна сдерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима - мы поговорим о них [в понедельник] на Совете министров иностранных дел в Брюсселе" , - добавил он.
Напомним, что за последние месяцы Литва столкнулась почти с двадцатикратным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли по меньшей мере полторы тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что это - организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы в ответ на санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.
В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью.