Разумков: судебное решение может стать основанием для лишения депутата Юрченко мандата

Спикер призвал нардепов думать, чтобы "нам не было стыдно смотреть в глаза".

Основанием для лишения нардепа Александра Юрченко мандата может стать судебное решение.

Об этом на согласительном совете заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.

"Я хотел бы сосредоточить внимание также на действиях наших коллег. К сожалению, на прошлой неделе мы видели очередной скандал с народным депутатом (внефракционным Александром Юрченко) с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Совершением ДТП. Я еще раз повторяю, что закон должен быть один для всех", - заявил он.

Разумков добавил, что ему "очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Я думаю, что нам тоже нужно поработать в этом плане. И, возможно, внести соответствующие изменения".

Спикер напомнил, что уголовная ответственность и решение суда по уголовному приговору является основанием для того, чтобы депутат потерял свой мандат.

"И это надо помнить. И не только мандат. Давайте будем откровенны. Нас избирали люди. Давайте так, чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза. Ни в округах, ни на отдыхе. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем коллегам. У нас приближается и работа в регионах, и отпуска. Поэтому каждый сначала думает, что он делает. Чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и власть. Ведь мы все здесь власть", - подчеркнул он.

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко еще раз призвал Юрченко сложить мандат.

Напомним, что из фракции "Слуга народа" Юрченко исключили еще в прошлом году из-за подозрений в причастности к взяточничеству. Юрченко был избран не по партийным спискам, а по мажоритарке, поэтому после исключения из фракции мандата не потерял.

Этим летом нардеп снова попал в скандал. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, стоящее в пробке.

После этого депутат якоба пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Полиция также заподозрила нардепа в наркотическом опьянении.