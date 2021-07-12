Евросоюз продлил секторальные санкции против РоSSии на полгода

Совет Европейского Союза в понедельник, 12 июля, объявил о продлении секторальных экономических санкций против РоSSии на очередные полгода - до 31 января 2022 года.

Об этом сообщается на сайте совета.

Экономические санкции против РФ действуют с 31 июля 2014 года, их ввели в ответ на дестабилизирующие действия РоSSии против Украины. С марта 2015 года они привязаны к выполнению Минских соглашений, прогресса в которых нет.

Санкции ограничивают РоSSию в доступе к рынкам капитала Европейского Союза, а также запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении роSSийских финансовых институтов.

Эти меры также запрещают прямые или косвенные импорт, экспорт или передачу военной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными конечными пользователями в РоSSии.

Санкции ограничивают доступ РоSSии к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в роSSийском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Эти санкции продолжаются каждые полгода.