Зеленский на встрече с главой ХДС: "Северный поток-2" представляет угрозу энергетической безопасности ЕС

Украинский президент встретился с возможным преемником Меркель.

Зеленский на встрече с главой ХДС: "Северный поток-2" представляет угрозу энергетической безопасности ЕС
Зустріч Арміна Лашета та Володимира Зеленського
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Германию встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Стороны обсудили "Северный поток-2", роSSийскую агрессию и евроинтеграцию Украины, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", - отметил он.

Президент напомнил, что более 60% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз. Он также отметил, что во время Революции Достоинства украинцы продемонстрировали приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать.

В Офисе президента добавили, что особое внимание собеседники уделили вопросу "Северного потока - 2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию представляет собой прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Армин Лашет является кандидатом на пост канцлера от блока ХДС/ХСС, возможным преемником Меркель.

Президент Зеленский прибыл с визитом в Германию 11 июля. Он планирует встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Темами обсуждения будут двусторонние отношения и реализация Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс реформ в Украине, экономические вопросы, а также отношения с Россией. Среди тем дискуссии также вопрос в отношении строительства "Северного потока-2".

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